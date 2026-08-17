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Міноборони: у червні втрати РФ майже вп'ятеро перевищили витрати Сил оборони на їх ураження

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У червні втрати Росії від ураження цілей Силами оборони України майже вп'ятеро перевищили витрати на їхнє ураження, свідчать дані модуля Mission Control бойової системи DELTA, повідомила пресслужба Міністерства оборони України у понеділок.

За даними Міноборони, Mission Control дає змогу не лише планувати й фіксувати бойові завдання, а й оцінювати їхню економічну ефективність. Система визначає вартість втрачених противником засобів – від сотень доларів за телекомунікаційне обладнання до сотень тисяч доларів за засоби протиповітряної оборони та інші дороговартісні цілі.

"Наприклад, у червні кожен долар, витрачений Силами оборони на ураження, завдав росії втрат майже на п'ять доларів. Це показник того, наскільки економіка наших ударів вигідніша за економіку ворожої оборони", – йдеться в повідомленні, поширеному відомством.

Зокрема, у червні ураження одного російського військового коштувало Силам оборони $3 032, тоді як його утримання обходиться РФ приблизно у $65 тис. Ураження одиниці техніки коштувало $2 674, а інфраструктурного об'єкта – $1 487.

Модуль Mission Control запровадили шість місяців тому. Наразі щотижня через нього проходить близько 50 тис. бойових місій і подається понад 230 тис. звітів.

Кожна бойова місія фіксується в системі, після чого військові аналізують її результати – що спрацювало, що не спрацювало і з яких причин. Це дає змогу коригувати тактику наступних місій та уникати повторення помилок.

Mission Control також розподіляє бойові місії за типами: розвідка, ураження, логістика та евакуація. Окремо вони класифікуються за глибиною – понад 20 км і понад 50 км.

За кожним залученим підрозділом у системі можна відстежити, якими засобами він завдає ударів, наскільки ефективними є ці дії, скільки коштує ураження цілі та якої економічної шкоди завдано противнику.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/dani-mission-control-kozhen-vytrachenyi-na-urazhennia-1-zavdaie-rosii-vtrat-maizhe-na-5

#війна #витрати #рф #ураження
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