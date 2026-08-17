Програма дій уряду передбачає запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи в 2027р

Програма діяльності уряду передбачає запровадження в 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Зокрема, згідно з Програмою, для Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності передбачені такі завдання: забезпечити розроблення та реалізацію комплексної пенсійної реформи (2026-2027 роки); запровадити гарантовану соціальну виплату за віком і страхову частину, що прямо залежить від сплачених внесків (2027 рік); забезпечити трансформацію спеціальних пенсій у професійні пенсійні механізми (2027 рік); запровадити добровільну накопичувальну систему пенсійного забезпечення з автозаписом (2027 рік).

Зазначається, що критерієм досягнення даних цілей стане факт забезпечення до кінця 2027 року перехіду від чинної фрагментованої пенсійної системи до нової моделі, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію відповідно до зроблених внесків, професійні пенсійні механізми та добровільні накопичення з автозаписом.

Також до кінця 2027 року в сфері Мінсоцполітики уряд зоче досягти таких показників: збільшити кількість "Центрів життєстійкості", що надають підтримку людям у складних життєвих обставинах до 735; підвищити частку офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю з 16% до 25%; розширити вдвічі мережу Центрів єдності українців за кордоном (наразі функціонує два Центри – ІФ-У).

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. За словами, прем'єр-міністра Сергія Корецького, основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70520