Кількість постраждалих внаслідок атак РФ на Одещину зросла до дев'яти

Ще одна людина постраждала внаслідок вечірньої атаки по житловому сектору Одеської області, через що загальна кількість постраждалих у регіоні від сьогоднішніх атак зросла до дев'яти, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог не припиняє терор цивільного населення Одещини. Ввечері внаслідок чергової атаки по житловому сектору постраждала ще одна людина", – написав Кіпер у Телеграм-каналі.

За його словами, шестеро постраждалих госпіталізовані, серед них – двоє 16-річних дітей