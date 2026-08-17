Корецький і прем'єр Нідерландів обговорили посилення ППО та захист цивільної інфраструктури України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном практичні кроки для посилення протиповітряної оборони України та протидії російським атакам на цивільну інфраструктуру, порти й логістику.

Окрему увагу під час розмови приділили протидії російським атакам на цивільну інфраструктуру, порти та логістику.

Корецький подякував Нідерландам за допомогу енергетичному сектору, підтримку євроінтеграції та санкційної політики: "Подякував Нідерландам за допомогу енергетичному сектору, підтримку євроінтеграції та санкційної політики, а також за готовність прийняти Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України".

"Відповідальність за цю війну має бути невідворотною", – наголосив прем'єр-міністр України за підсумками розмови в дописі, поширеному в Телеграм.