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Корецький і прем'єр Нідерландів обговорили посилення ППО та захист цивільної інфраструктури України

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Корецький і прем'єр Нідерландів обговорили посилення ППО та захист цивільної інфраструктури України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном практичні кроки для посилення протиповітряної оборони України та протидії російським атакам на цивільну інфраструктуру, порти й логістику.

Окрему увагу під час розмови приділили протидії російським атакам на цивільну інфраструктуру, порти та логістику.

Корецький подякував Нідерландам за допомогу енергетичному сектору, підтримку євроінтеграції та санкційної політики: "Подякував Нідерландам за допомогу енергетичному сектору, підтримку євроінтеграції та санкційної політики, а також за готовність прийняти Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України".

"Відповідальність за цю війну має бути невідворотною", – наголосив прем'єр-міністр України за підсумками розмови в дописі, поширеному в Телеграм.

 

#ппо #розмова #нідерланди
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