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Двоє неповнолітніх постраждали в Одеській області через ворожі обстріли – ОВА

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Двоє неповнолітніх постраждали в Одеській області через ворожі обстріли – ОВА

П'ятеро цивільних постраждали через обстріли Одещини, серед них – двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Упродовж дня ворог кількома хвилями атакував цивільну інфраструктуру Одещини. На жаль, серед постраждалих – двоє дітей", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За словами Кіпера, було уражено приватний житловий будинок та пошкоджено ще декілька розташованих поруч. В результаті атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців. Усі постраждалі госпіталізовані. На інших локаціях пошкоджено ресторан. Відомо про одного постраждалого.

 

#одеська_область #обстріли
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