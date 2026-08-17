Кількість нових електромобілів у ЄС зросла майже на 30% у 2025р

У країнах Європейського Союзу в 2025 році було зареєстровано близько 1,89 млн нових автомобілів з електродвигуном (без урахування гібридів), що на 29,7% перевищує показник попереднього року, за даними статистичного управління ЄС.

Це свідчить про значне відновлення після скорочення кількості реєстрацій у 2024 році на 6% – до 1,46 млн автомобілів, зазначається в повідомленні.

Загальна кількість електромобілів у Євросоюзі минулого року сягнула 7,59 млн. Це на 31,5% перевищує показник 2024 року, коли їх налічувалося 5,77 млн.

Кількість реєстрацій гібридів, що підключаються, зросла на 34,2% (до 1,03 млн), інших гібридів – на 13,4% (до 3,62 млн). Тим часом кількість реєстрацій автомобілів із дизельними двигунами впала на 22% (до 1,07 млн), із бензиновими – на 18,4% (до 2,98 млн).