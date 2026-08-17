Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість нових електромобілів у ЄС зросла майже на 30% у 2025р

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість нових електромобілів у ЄС зросла майже на 30% у 2025р

У країнах Європейського Союзу в 2025 році було зареєстровано близько 1,89 млн нових автомобілів з електродвигуном (без урахування гібридів), що на 29,7% перевищує показник попереднього року, за даними статистичного управління ЄС.

Це свідчить про значне відновлення після скорочення кількості реєстрацій у 2024 році на 6% – до 1,46 млн автомобілів, зазначається в повідомленні.

Загальна кількість електромобілів у Євросоюзі минулого року сягнула 7,59 млн. Це на 31,5% перевищує показник 2024 року, коли їх налічувалося 5,77 млн.

Кількість реєстрацій гібридів, що підключаються, зросла на 34,2% (до 1,03 млн), інших гібридів – на 13,4% (до 3,62 млн). Тим часом кількість реєстрацій автомобілів із дизельними двигунами впала на 22% (до 1,07 млн), із бензиновими – на 18,4% (до 2,98 млн).

#автомобілі #європа #реєстрація
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо ситуації на дорогах відбудеться найближчим часом, буде напрацьоване посилення відп…

Читати
Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Президент України Володимир Зеленський анонсував організаційні рішення на рівні корпусів та угруповань за підсумками наради з військовими та тимчасов…

Читати
ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині: під час польоту відмовили елементи системи упра…

Читати
Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати