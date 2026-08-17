Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах: Потрібні не косметичні зміни до правил

Засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо ситуації на дорогах відбудеться найближчим часом, буде напрацьоване посилення відповідальності за системне порушення правил дорожнього руху, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з секретарем РНБО Ігорем Клименком.

"Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах… Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни", – сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення в понеділок.

Він наголосив, що "треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом".

"Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах, були звернення, зокрема від Олексія Глушича, батька 12-річного хлопця, який був убитий в ДТП", – нагадав Зеленський.

Як повідомлялося, 10 липня петиція на Офіційному інтернет-представництві президента України відносно необхідності винести питання смертності та травматизму на дорогах на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) набрала необхідну кількість голосів.

Згідно із платформою петицій на сайті Офіційного представництва президента, петицію було подано батьком загиблого у дорожньо-транспортній пригоді в Києві хлопця, військовослужбовцем 2-го Корпусу Нацгвардії "Хартія" Олексієм Глушичем 26 червня 2026 року і вже набрала 25005 голосів із 25000 необхідних для розгляду головою держави.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо посилення відповідальності за небезпечні порушення ПДР. Законопроєкт №15348-1, ініційований Романом Грищуком і підтриманий понад 50 депутатами, передбачає, зокрема, позбавлення права керування для систематичних порушників та посилення кримінальної відповідальності за смертельні ДТП.

Альтернативний законопроєкт був підготовлений профільним комітетом і передбачає переважно посилення штрафів. Комітет рекомендував Верховній Раді взяти за основу саме свій законопроєкт.

7 серпня Зеленський направив звернення до Клименка та прем'єр-міністра Сергія Корецького з проханням комплексно опрацювати питання, порушене в електронній петиції щодо систематичних порушників правил дорожнього руху та смертності на дорогах.