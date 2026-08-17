Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення у війську для посилення можливостей підрозділів

Президент України Володимир Зеленський анонсував організаційні рішення на рівні корпусів та угруповань за підсумками наради з військовими та тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони України Євгенієм Хмарою.

"Визначили додаткові організаційні рішення та необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти, будуть рішення на рівні корпусів та угруповань", – сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення в понеділок.

Він також повідомив про погодження першої частини кадрових призначень, які обговорював з головнокомандуючим ЗСУ Михайлом Драпатим. "П'ять рішень уже є, будуть ще", – сказав президент.

Також він анонсував продовження далекобійних операцій. "Пріоритети дипстрайків до вересня вже визначені, і також говорили з