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Критичні для російської ВПК компоненти досі надходять в РФ з G7, очікуємо нових санкцій – Зеленський

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Критичні для російської ВПК компоненти досі надходять в РФ з G7, очікуємо нових санкцій – Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський заявив про очікування запровадження нових санкцій до РФ від країн "великої сімки" (G7), оскільки держава-агресор продовжує отримувати критичні для її військово-промислового комплексу компоненти їх виробництва.

"Сьогодні скоординувалися з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами – коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямами, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в Групу семи і точно не зацікавлені, щоб Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів", – сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення в понеділок.

За його словами, усі партнери України мають знати, "що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів".

 

#санкції #g7 #президент
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