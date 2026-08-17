Критичні для російської ВПК компоненти досі надходять в РФ з G7, очікуємо нових санкцій – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про очікування запровадження нових санкцій до РФ від країн "великої сімки" (G7), оскільки держава-агресор продовжує отримувати критичні для її військово-промислового комплексу компоненти їх виробництва.

"Сьогодні скоординувалися з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами – коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямами, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в Групу семи і точно не зацікавлені, щоб Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів", – сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення в понеділок.

За його словами, усі партнери України мають знати, "що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів".