Кличко заявив про безальтернативність прокладання теплотраси через зелену зону на Теремках

Мер Києва Віталій Кличко заявив про плани висадити крупномірні дерева на місці вирубки зеленої зоні при прокладанні теплотраси в Голосіївському районі столиці, і що її прокладання саме такою трасою затверджене проєктом, який пройшов державну експертизу.

"Багато зараз спекуляцій і відверто неправдивої інформації на цю тему. Людей вводять в оману. Ще й на темі наступної зими! Це – дуже цинічно, як на мене. Прокладання теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2 – це частина виконання комплексного плану стійкості столиці, яка має забезпечити резервне теплопостачання понад 200 будівель Голосіївського району у разі пошкодження ТЕЦ-5. Саме тому місто створює резервну схему, яка дасть змогу оперативно переключити споживачів на альтернативне джерело тепла", – сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, йдеться про забезпечення теплом 200 тисяч мешканців, і що будівництво тепломережі здійснюється на виконання рішення Київради від 10 березня 2026 року "Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва".

Роботи, за словами мера, виконують за єдиним затвердженим проєктом, який пройшов державну експертизу, а всі інші альтернативні маршрути були опрацьовані в межах цього проєкту як можливі варіанти його реалізації. Кличко повідомив, що фахівці вивчали різні варіанти прокладання мережі, проводили дослідження та експертні консультації, досліджували можливість прокладання вулицею Теремківською, але технічно прокласти ці мережі під вулицею Теремківською неможливо, оскільки там уже проходять мережі каналізації, водопроводу та електрокабелі. Також технологічні вимоги, зокрема щодо ізоляції, не дозволяють розмістити там 2 магістралі майже метрового діаметра.

"Громадськість запропонувала своїх інженерів. Своїх фахівців. Їм була надана вся необхідна документація. Ми робимо все, аби мінімізувати негативні наслідки. Спілкуємось, є постійний зворотній зв’язок і, я впевнений, ми зробимо все оптимально, аби задовольнити місцевих мешканців. Для нас головний пріоритет – це не залишити людей без тепла у разі екстремальної ситуації", – сказав мер.

Він розповів, що проєктом будівництва тепломережі вже передбачене озеленення після завершення будівельних робіт. Також опрацьовують можливість використання для озеленення крупномірних дерев із комунальних розсадників, щоб територія якнайшвидше знову набула комфортного вигляду. "Місто відкрите до пропозицій щодо видів озеленення, висадження нових дерев, зокрема крупномірних. Створення гарних зелених зон та інших рішень, які зроблять територію привабливою та функціональною для громади", – сказав Кличко.

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Будівництво ведеться через захисну лісосмугу, яка існувала задовго до будівництва житлового масиву і яка була спеціально збережена під час його будівництва в якості його рекреаційної зони. Серед дерев, які планується видалити, десятки дубів віком 60-120 років, понад сотня ясенів, а також десятки груш, яблунь, акацій, кленів, лип, грабів, тополь, верб, каштанів та інших видів. Наразі частина дерев вже знищена. В КМДА стверджують, що роботи проводять після обстеження насаджень та необхідних погоджень, і що після завершення будівництва територію мають благоустроїти та висадити нові дерева й кущі.

Водночас місцеві жителі вимагають надати документи, які обґрунтовують вирубку, та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, а також стверджують, що протягом 2020-2025 років була профінансована на понад 8 млн грн та розроблена в кількох редакціях проєктна документація прокладання тепломережі іншим маршрутом, зокрема під вул.Теремківською. Її замовником виступило КП "Київтеплоенерго".

Також жителі стверджують, що прокладання тепломережі на місці лісосмуги може бути пов’язане із забезпеченням потреб нових житлових комплексів, які зводяться поруч, та прокладання під’їзної автодороги до них, яка буда запланована у минулі роки по цій лінії, але від будівництва якої міська влада відмовилась після протестів.

Наразі мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні, та про двотижневий мораторій на вирубування дерев.