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На Одещині знято обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту – ОВА

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На Одещині знято обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту – ОВА

Одеська обласна військова адміністрація зняла обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Обласною військовою адміністрацією знято обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з київської траси по об’їзній міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені"", – написав він у Телеграм у понеділок.

Кіпер зазначив, що рішення важливе насамперед для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі.

#одещина #комендантська_година #транспорт
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