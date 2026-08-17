На Одещині знято обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту – ОВА

Одеська обласна військова адміністрація зняла обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Обласною військовою адміністрацією знято обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з київської траси по об’їзній міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені"", – написав він у Телеграм у понеділок.

Кіпер зазначив, що рішення важливе насамперед для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі.