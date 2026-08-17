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Окупанти понад 80 разів атакували Дніпропетровщину, дві людини загинули – ОВА

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Окупанти понад 80 разів атакували Дніпропетровщину, дві людини загинули – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ворог понад 80 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою, двоє людей загинули, одна людина поранена, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа про безпекову ситуацію станом на 18:30.

"У Павлоградському районі противник завдав удару по Богданівській громаді. Пошкоджене підприємство. Загинула одна людина. Ще один чоловік дістав поранень", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними ОВА, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені два ліцеї, багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобілі. На Синельниківщині під ударом були Миколаївська, Слов’янська, Покровська й Васильківська громади. Пошкоджені приватні будинки. Загинула 77-річна жінка.

На Криворіжжі ворог бив по Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечені підприємство і інфраструктура.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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