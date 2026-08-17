В офісі першої леді США повідомили про возз'єднання ще однієї дитини з родиною, яких розлучила агресія РФ проти України

Перша леді США Меланія Трамп сприяла возз’єднанню з родиною ще однієї української дитини, з якою її розлучила розв’язана РФ війна. Про це йдеться в заяві Офісу першої леді США, опублікованій на сайті в понеділок.

"Немає нічого сильнішого, ніж возз’єднання матері з дитиною після тривалої розлуки. Мій представник і я зосереджені на тому, щоб сприяти подальшому возз’єднанню людей, розлучених зі своїми близькими через війну між Україною та Росією", – заявила Меланія Трамп.

Згідно з повідомленням, вона зазначила, що разом зі своїми представниками зосереджена на продовженні такої роботи.

В офісі Меланії Трамп додали, що станом на сьогодні зусилля першої леді сприяли возз’єднанню 34 дітей зі своїми сім’ями.