Офіси та склади видавництв BookChef та РМ біля метро "Почайна" постраждав від російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу Києва у ніч на 16 серпня постраждали офіси та складські приміщення видавництв BookChef та РМ, розташовані біля станції метро "Почайна".

"16 серпня через російську атаку на Київ постраждав офіс нашого видавництва. Пошкоджень зазнали вікна та фасад інтернет-магазину, частина складських приміщень, де зберігались книги, фотозона, яку ми готували до виставок, а також маркетингові матеріали та мерч видавництва. Дах і фасад будівлі серйозно пошкоджені", – йдеться у повідомленні видавництва BookChef в мережі Facebook.

Там зазначили, що інтернет-магазин при цьому працює у звичайному режимі.

"Унаслідок російського обстрілу пошкоджені офіс та склади нашого видавництва на Почайній. Це не перша атака, але раніше руйнування не були такими значними й нам вдавалося швидко відновити роботу", – повідомили у видавництві РМ.

Там зазначили, що вимушені взяти паузу у відправці замовлень, щоб оцінити масштаби пошкоджень, розібрати завали та переналаштувати процеси.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Видавці, книгарі і профільна асоціація розраховують на підтримку держави в компенсації збитків внаслідок російських обстрілів.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкоджень видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

У 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг, понад 130 найменувань.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книг книговидавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.

Від російського удару в ніч проти 5 серпня по логістичному центру Denka Logistics знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef.

У ніч на 16 серпня внаслідок російського обстрілу Києва постраждали офіс і склади видавництв "Наш Формат" і "Лабораторія", розташований біля станції метро "Почайна".