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Шкільний автопарк Дніпропетровщини поповнився ще 13 автобусами – ОВА

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Шкільний автопарк Дніпропетровщини поповнився ще 13 автобусами – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Громади Дніпропетровщини отримали 13 шкільних автобусів українського виробництва, до кінця року планується передати ще 18, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вручив ключі від 13 шкільних автобусів керівникам закладів освіти області. Їх отримали 10 громад Дніпровського, Кам’янського, Криворізького, Павлоградського та Самарівського районів", – написав він у телеграм в понеділок.

Ганжа зазначив, що буси українського виробництва. "Сучасні, безпечні та пристосовані для людей з інвалідністю. Мають підйомник, а в салоні передбачено місце для крісла колісного", – додав глава ОВА.

За його словами, цьогоріч школи регіону вже отримали 23 автобуси, до кінця року обласна влада планує передати ще 19. Буси придбано коштом державної субвенції у співфінансуванні з громадами за програмою Ukraine Facility.

#дніпропетровщина #школи #автобуси
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