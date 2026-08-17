Драпатий заявив про інформатаки на нього після анонімних публікацій, зроблених нібито від імені його дружини

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий спростував інформацію про нібито розповсюджені членами його сім’ї публічні заяви, та заявив, що вони їх не робитимуть і надалі.

"Члени моєї сім’ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності", – йдеться в повідомленні Драпатого, опублікованого в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

При цьому він зазначив, що посада головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак, і що вони почалися з перших днів його роботи, назвавши це очікуваним.

"Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством. Частина цих атак ведеться скоординовано, із залученням ботомереж. Дякую Міністерству цифрової трансформації за виявлення і блокування таких мереж. Це важлива робота, і вона триває", – наголосив головнокомандувач.

Він закликав до дотримання інформаційної гігієни, перевіряти джерела і не поширювати неперевірену інформацію. "У нас одна спільна мета – наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного", – резюмував Драпатий.

Раніше в соцмережах почали ширитись анонімні повідомлення, що нібито дружина Драпатого заявила про тиск на його чоловіка через занадто радикальні зміни, який він почав проводити одразу після того, як очолив військо, зокрема щодо автономізації армійських корпусів, скорочення бюрократії та зміни підходів до планування операцій, та про нібито його конфлікт зі "старою верхівкою" армії та частиною оточення голови держави. Повідомлення розповсюджувались без посилань або з вказуванням імен інших користувачів, які не мали підтвердження такої інформації.

При цьому ані сам Драпатий, ані його дружина не мають відомих підтверджених аккаунтів в соцмережах.