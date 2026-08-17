Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

60 українців повернулися додому з тимчасово окупованих територій – Лубінець

2 хв читати
Додати як джерело
60 українців повернулися додому з тимчасово окупованих територій – Лубінець
Фото: https://www.facebook.com/dmytro.lubinets

З тимчасово окупованих територій України за 2,5 місяці повернуто 60 громадян, зокрема 13 серпня – семеро, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Від початку червня Офіс Омбудсмана допоміг повернутися в Україну 60 українцям та українкам. Кожна людина зі своєю історією, своїми рідними та своїм непростим шляхом додому. 13 серпня в Україну повернулися ще семеро людей із ТОТ", – написав він у Телеграм у понеділок.

Як зазначив Лубінець, найстаршій – 87 років, дехто має проблеми із серцем, частина людей – маломобільні. На них чекають рідні у різних куточках вільної України – у Києві та Київській області, на Івано-Франківщині, Херсонщині та в Дніпрі.

"Серед тих, кому вдалося допомогти виїхати, – подружжя з тимчасово окупованої території Херсонщини. Вони не могли виїхати, оскільки їхні документи були недійсними. А потім дізналися про загибель сина, який захищав Україну. Їхнє бажання було простим – повернутися додому і встигнути попрощатися із сином. Для цього потрібно було вирішити питання з документами та організувати безпечний маршрут. І нам вдалося це зробити", – розповів Лубінець.

Лубінець висловив вдячність за співпрацю у поверненні людей партнерам – Міжнародному Комітету Червоного Хреста, "Карітас Україна" та іншими партнерськими організаціями. "Окрема подяка й українським бізнесам, які долучаються та допомагають у цьому надважливому напрямку – поверненні наших громадян додому. Зокрема, міжнародній компанії з українським духом МХП та її засновнику і СЕО Юрію Косюку", – зазначив Лубінець.

#тот #лубінець #повернення_українців
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині: під час польоту відмовили елементи системи упра…

Читати
Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати