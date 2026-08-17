СБУ: оператор дронів із Хмельниччини отримав 15 років тюрми за наведення ворожих ударів

За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав завербований ворогом мобілізований із Хмельниччини оператор БпЛА, який використовував дрон для наводення ударів РФ, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ зазначає, що фігуранта було викрито в лютому 2025 року на коригуванні обстрілів Хмельниччини.

"За матеріалами справи, наведенням ворожих атак займався завербований ворогом місцевий мобілізований", – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, агент виконував завдання кадрового співробітника ФСБ.

"Для анонімної комунікації з ним зрадник використовував заборонену соцмережу "ВКонтакте" і Телеграм. За обіцянку "легких" заробітків з рф агент погодився відстежувати розташування Сил оборони, електропідстанцій та об’єктів Укрзалізниці, по яких рашисти готували свої удари", – зазначають у відомстві.

В українській спецслужбі наголошують, що для пошуку цілей для ворога коригувальник використовував штатні безпілотники, що перебували на озброєнні військової частини, в якій він проходив службу на посаді оператора БпЛА.

"Додатково агент придбав квадрокоптер і 4G-камеру, яку встановив навпроти вузлової залізничної станції та налаштував віддалений доступ для російської спецслужби", – уточнюють в СБУ.

Згідно з повідомленням, у такий спосіб ФСБ сподівалася в режимі реального часу відстежувати графік та напрямки руху вантажних ешелонів "Укрзалізниці".

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він підняв у повітря дрон для проведення дорозвідки поблизу українського об’єкта.

Під час обшуків у нього було виявлено авто, з якого він запускав розвідувальні безпілотники, і смартфон із доказами роботи на ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.