ССО взяли в полон 30 окупантів при звільнення с. Андріївка-Клевцове Донецької області

30 російських військовослужбовців здалися в полон під час зачистки с. Андріївка-Клевцове Донецької області Волноваського району Донецької області на адміністративній межі з Дніпропетровською областю, повідомляється в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України в понеділок.

"Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту… 30 військовослужбовців рф були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські війська тривалий час намагалися захопити село малими групами, але зараз воно "знову українське".

На мапах OSINT-проєкту DeepState саме село ніколи не позначалося як контрольоване ворогом, але його східні околиці тривалий час були в районі проникнення ("сірій зоні"). На початку минулого тижня проєкт підтвердив відкидання противника внаслідок контрнаступальних дій Сил оборони і тепер "сіра зона" починається за 10 км від села.