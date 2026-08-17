Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ССО взяли в полон 30 окупантів при звільнення с. Андріївка-Клевцове Донецької області

1 хв читати
Додати як джерело
ССО взяли в полон 30 окупантів при звільнення с. Андріївка-Клевцове Донецької області

30 російських військовослужбовців здалися в полон під час зачистки с. Андріївка-Клевцове Донецької області Волноваського району Донецької області на адміністративній межі з Дніпропетровською областю, повідомляється в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України в понеділок.

"Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту… 30 військовослужбовців рф були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські війська тривалий час намагалися захопити село малими групами, але зараз воно "знову українське".

На мапах OSINT-проєкту DeepState саме село ніколи не позначалося як контрольоване ворогом, але його східні околиці тривалий час були в районі проникнення ("сірій зоні"). На початку минулого тижня проєкт підтвердив відкидання противника внаслідок контрнаступальних дій Сил оборони і тепер "сіра зона" починається за 10 км від села.

#війна #ссо #полонені
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині: під час польоту відмовили елементи системи упра…

Читати
Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати