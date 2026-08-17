Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Двоє працівників інкасації ПриватБанку загинули внаслідок обстрілу відділення

1 хв читати
Додати як джерело

Двоє працівників відділу регіональної інкасації ПриватБанку у Дніпрі загинули внаслідок поранень, отриманих під час ворожого обстрілу відділення банку цими вихідними, повідомила пресслужба фінустанови у Facebook.

Зазначається, що обидва співробітники дістали важкі поранення та згодом померли у лікарні.

Родинам загиблих банк надасть фінансову підтримку та допоможе з організацією прощання.

За даними ПриватБанку, від початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок війни загинули 12 цивільних працівників фінустанови.

#дніпро #приватбанк #атаки_рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині: під час польоту відмовили елементи системи упра…

Читати
Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати