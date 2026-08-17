Двоє працівників інкасації ПриватБанку загинули внаслідок обстрілу відділення

Двоє працівників відділу регіональної інкасації ПриватБанку у Дніпрі загинули внаслідок поранень, отриманих під час ворожого обстрілу відділення банку цими вихідними, повідомила пресслужба фінустанови у Facebook.

Зазначається, що обидва співробітники дістали важкі поранення та згодом померли у лікарні.

Родинам загиблих банк надасть фінансову підтримку та допоможе з організацією прощання.

За даними ПриватБанку, від початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок війни загинули 12 цивільних працівників фінустанови.