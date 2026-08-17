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ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха

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ДБР про катастрофу Су-24М: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, причиною могла бути птаха
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині: під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі, а за попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник – зіткнення з птахом, інформує ДБР.

За даними ДБР, наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака, також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

"За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в понеділок.

В ДБР наголошують: "За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник – зіткнення з птахом".

Водночас, як зазначають у відомстві, ця версія ще потребує експертного підтвердження.

В Бюро пояснюють, що призначена слідчими авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі.

"Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М", – вказано в повідомленні.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи, як наголошують у відомстві, будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Трагедія сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.

#розслідування #су_24м #дбр
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