Депутат Ужгородської міськради не вніс до декларації користування готельно-ресторанним комплексом – Офіс генпрокурора

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міськради, якого обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік, повідомляє Офіс генерального прокурора України в понеділок.

"За результатами повної перевірки декларації НАЗК встановило, що депутат не зазначив відомості про користування готельно-ресторанним комплексом на околиці Ужгорода вартістю майже 50 млн грн. До комплексу входять готель площею понад 1074 кв. м, лазня, харчовий блок із басейном, кафе-бар та інша нерухомість. Ці об’єкти функціонують близько 20 років", – йдеться в повідомленні.

Крім того, депутат разом із дружиною задекларував понад 108 млн грн готівки у гривневому еквіваленті. Водночас їхні офіційно підтверджені фінансові можливості дозволяли накопичити трохи більше 79,7 млн грн. Різниця перевищує 28,3 млн грн.

Депутату інкриміновано умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Його ім’я та партійна приналежність не розголошуються.