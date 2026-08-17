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У Києві 17-річний юнак поранив ножем поліцейського – поліція

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У Києві 17-річний юнак поранив ножем поліцейського – поліція

У Києві 17-річний юнак поранив ножем поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство, неповнолітній наразі перебуває під вартою, повідомляє поліція Києва.

В телеграм-каналі в понеділок поліція зазначає, що на спецлінію "102" надійшло повідомлення про домашнє насильство в одній із квартир у Подільському районі столиці – 17-річний хлопець вчиняв сварку із матір’ю та бабусею.

Згідно з повідомленням, на місце негайно прибули патрульні поліцейські, які з’ясували, що молодик і раніше агресивно поводився з рідними, проте цього разу він почав погрожувати жінкам ножем.

"Під час спілкування із правоохоронцями порушник спочатку зачинився у кімнаті, а за деякий час вибіг з ножем та завдав поліцейському близько п’яти ножових ударів у плече та ноги", – наголошують в поліції.

Правоохоронці затримали нападника. Пораненому поліцейському надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували

17-річному хлопцю повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

#київ #нацполіція
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