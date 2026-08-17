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Кабмін схвалив Програму дій уряду – Корецький

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Кабмін схвалив Програму дій уряду – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. 

"Сьогодні схвалили Програму діяльності уряду. Документ у встановлений законом строк передано на розгляд Верховної Ради. У програмі зафіксовано принципи роботи уряду, основні цілі та конкретні завдання. Це чіткий перелік того, що має зробити уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність. Дякую народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Премє’єр наголосив, що розраховує на якнайшвидший розгляд програми парламентом.

"Основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", – додав він.

#корецький #програма_дій_уряду
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