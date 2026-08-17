Міноборони кодифікувало безпілотник "Довбуш Т40", який може долати понад 2 тис. км

Міністерство оборони України повідомляє про кодифікацію безпілотного авіаційного комплекса "Довбуш Т40" з розмахом крил майже 5 м та дальністю польоту понад 2 тис. км, що дає можливість використовувати його для ударів по російському Сибіру.

"Цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки, коригування вогню, нанесення високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення. "Довбуш Т40" має розмах крил майже 5 м, може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об’єктів за Уралом і в російському Сибіру", – повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

Зазначається, що "Довбуш Т40" має низку переваг перед аналогічними літальними апаратами, зокрема наднизьку радіолокаційну помітність, високопродуктивний двигун з системою електронного впорскування, різні варіанти ураження цілей – камікадзе або скидання боєприпасу, інноваційне технологічне оснащення. Крім того, "Довбуш Т40" вирізняється високою стійкістю до РЕБу, що робить його одним з найефективніших БпАК.

"Безпілотний комплекс "Довбуш Т40" виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв. БпАК "Довбуш Т20" і "Котигорошко" цього підприємства працюють на полі бою з 2022 року, мають одні з найвищих показників ефективності", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони зазначають, що від початку 2026 року кодифікували та допустили до використання у Силах оборони України 413 БпАК, при цьому майже всі вони – українського виробництва.