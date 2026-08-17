Сили оборони уразили місце зберігання ударних БПЛА та засоби управління противника – Генштаб ЗСУ

У ніч на 17 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованого українського Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, було уражено наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у Новофедорівці в окупованому Криму.

Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці, в тимчасово окупованому росіянами Криму, та пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.