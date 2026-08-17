Офіс генпрокурора повідомив про відшкодування забудовником 132 млн грн, розмістивши фото озер Тягле і Небреж

Майже 132 млн грн несплаченого земельного податку відшкодував столичний забудовник під час досудового розслідування, яке проводили детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в понеділок.

"Слідство встановило, що упродовж 2017-2024 років товариство не сплачувало земельний податок за користування 176 га комунальної землі, виділеної під будівництво житлового комплексу", – йдеться в повідомлення.

Повідомлення проілюстроване видом на будівництво комплексу багатоповерхових будинків між озерами Небреж та Тягле в Дарницькому районі Києва. Назва компанії-забудовника не розголошується.

При цьому повідомляється, що трьом керівникам товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, але під час розслідування підозрювані визнали вину, а товариство у повному обсязі сплатило понад 132 млн грн податкової заборгованості. "Матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення керівників товариства від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням несплачених податків", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, у листопаді 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову ГО "Екопарк Осокорки" про скасування дозволу ДАБІ на будівництво житлового комплексу "Патріотика на озерах" у житловому масиві "Осокорки-Центральні" в Дарницькому районі Києва, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" і ТОВ "Будеволюція". Це рішення було скасовано в апеляційному порядку у 2019 році, а пізніше, у 2020 році, Верховний суд скасував обидва вказані рішення та направив справу на повторний розгляд.

У 2019 році депутати Київради підтримали рішення створити ландшафтний заказник "Озеро Тягле" для збереження цінних природних комплексів рослинного і тваринного світу заплави Дніпра на лівобережжі столиці.

Пізніше 2021 року було підписано меморандум про добудову ТОВ "Столиця Груп" (Stolitsa Group) проєктів збанкрутілої "Аркади": ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

20 січня 2025 року Stolitsa Group відкрила продаж у ЖК "Н2О" на столичних Осокорках між озерами Тягле і Небреж (колишній проєкт "Патріотика на озерах" від "Аркада"). Головним архітектором проєкту виступив Олексій Куцало з "КУБ Архітекс".

Ухвалою від 19 червня 2026 року Верховний суд відмовив у задоволенні касаційної скарги ГО "Екопарк Осокорки" та залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було відмовлено у позовних вимогах щодо скасування дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ113181171313 від 27.04.2018 року. Рішення Верховного суду є остаточним та не підлягає оскарженню. "Таким чином, на найвищому судовому рівні підтверджено правомірність будівництва житлового комплексу "Н2О" та чинність відповідних дозвільних документів", – йдеться у релізі.

Раніше Верховний суд також підтвердив чинність договору оренди земельної ділянки (справа №910/10351/20), законність Детального плану території (справа №826/16737/18), законність містобудівних умов та обмежень (справа №640/1406/20), законність контрольної картки на порушення благоустрою (справа №826/13209/18).

24 червня 2026 року пресслужба компанії Stolitsa Group, яка яка взяла на себе зобов’язання добудувати проблемні об’єкти збанкрутілого банку "Аркада", повідомила, що Верховний суд ухвалив остаточне рішення у справі №826/9175/18, яким підтвердив законність дозволу на будівництво на Осокорках житлового комплексу "Н2О" (колишній проєкт "Патріотика на озерах").