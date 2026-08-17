Ускладнення роботи підприємств і транспорту очікується ввечері та у вівторок через негоду в низці областей

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту в понеділок, 17 серпня, у другій половині дня та у вівторок, 18 серпня, в низці областей України, повідомляє Укргідрометцентр.

"17 серпня у другій половині дня з утриманням до кінця доби у більшості західних, північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 18 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Через небезпечні метеорологічні явища Укргідрометцентр оголошує I рівень небезпечності (жовтий) у відповідних областях України.