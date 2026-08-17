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Київ отримав 3 пожежних авто від Брюссельської столичної служби пожежної охорони

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Київ отримав 3 пожежних авто від Брюссельської столичної служби пожежної охорони
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Київська громада отримала ще три пожежних авто від Брюссельської столичної служби пожежної охорони та екстреної медичної допомоги, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Під час повномасштабної війни, коли нашому місту важливо оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, ця допомога дасть змогу рятувати більше життів, зокрема під час ворожих атак", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Брюссель надавав допомогу українській столиці з перших днів повномасштабної війни.

"За цей час місто передало Києву карети швидкої допомоги, пожежні авто, генератори, медичне та реабілітаційне обладнання для київських лікарень, допомогу для зберігання експонатів музею Івана Гончара. Наші медики стажувалися в Брюсселі, а в 2024 році київські пожежні обмінялися досвідом з брюссельськими колегами. Діти з Києва відпочивали в бельгійській столиці", – розповів кличко.

Він подякував мерії Брюсселя, меру Філіпу Клозу, президенту Брюссельського столичного регіону Борису Ділльєсу, Службі пожежної охорони та екстреної медичної допомоги (SIAMU), президенту Фундації Сен-Пьєр Ролану Кракко та керівниці відділу економічних і міжнародних мереж мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт, яка очолила делегацію, за підтримку Києва.

#київ #пожежні_автомобілі #брюссель #кличко
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