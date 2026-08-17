Дощі з грозами пройдуть у вівторок та середу майже по всій Україні, місцями град і шквали

Помірні дощі очікуються в ніч на вівторок, 18 серпня, в західних областях України, вдень по всій країні, крім південного сходу та сходу, на заході місцями пройдуть значні дощі та грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°С; вдень 28-33°С, в західних та Житомирській областях 20-25°С.

В Києві 18 серпня вночі без опадів; вдень дощ, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°С, вдень 28-30°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура 18 серпня була зафіксована на позначці +36,2°СС в 1946 р., найнижча +7,4°СС в 1919 р.

У середу, 19 серпня, вночі у більшості північних, центральних і південних областей України, а вдень на сході та південному сході країни місцями очікуються короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°С, на півдні та південному сході 15-20°С; вдень 21-26°С, на сході країни до 30°С.

В Києві 19 серпня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°С, вдень 22-24°С.