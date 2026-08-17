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Генштаб ЗСУ: підтверджено знищення 2 цехів "Комбинату Каменського" в Ростовській області РФ, ще 4 пошкоджені

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Генштаб ЗСУ: підтверджено знищення 2 цехів "Комбинату Каменського" в Ростовській області РФ, ще 4 пошкоджені
Фото: Генштаб ЗСУ

Два цехи з виробництва вибухових речовин та порохів знищено, чотири пошкоджено в результаті ураження підприємства "Комбинат Каменский" у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ в ніч на 16 серпня 2026 року, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в понеділок.

"Комбинат Каменский" – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося лише про пожежу внаслідок удару Сил оборони України по "Комбинату Каменскому".

#генштаб_зсу #комбинат_каменский #удари
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