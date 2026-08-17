Темпи наступу ворога минулого тижня знову скоротились майже удвічі – DeepState

Площа контролю російських окупантів над українськими територіями минулого тижня скоротилася на 95,89 кв. км завдяки підтвердженому звільненню територій вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, а опріч цієї ділянки фронту площа окупації зросла на 22,6 кв. км, що більше показників щотижневого просування ворога у червні-липні, але удвічі менше, ніж на позаминулому тижні, коли окупанти змогли захопити 42,59 кв. км, повернувшись до весняних темпів просування.

Як свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState, найбільше ворог просунувся минулого тижня на куп’янському напрямку в Харківській області, де довгий час не мав успіху взагалі, захопивши там між селами Піщане та Курилівка 9,77 кв. км. В Донецькій області ворог захопив 7,25 кв. км на покровському напрямку на захід та північний схід від міста Родинське, а також 5,58 кв. км на покровському на слов’янському напрямках, переважно за межами населених пунктів, що утричі менше, ніж позаминулого тижня.

На костянтинівському напрямку минулого тижня просування противника на зафіксовані, але на 9 кв. км зросла площа району проникнення ("сірої зони) на південний захід від міста. Приблизно 2/3 площі Костянтинівки, як і позаминулого тижня, перебувають у "сірій зоні", решта під контролем Сил оборони. Ворог не контролює квартали міста, але окупував східні, південні на південно-західні передмістя.

Загалом "сіра зона" позаминулого тижня зростала на всіх вищезгаданих напрямках, крім краматорського та слов’янського, де несуттєво скоротилася. Вона зросла на 10,02 кв км і на оріхівському напрямку в Запорізькій області, де просування ворога зафіксоване не було.

Минулого тижня було підтверджено звільнення 242,35 кв. км вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей завдяки контрнаступальним діям Сил оборони, які тривали з початку поточного року. Площа ворожого контролю на цих ділянках скоротилася на 118,49 кв км, район проникнення – ще на 210,4 кв. км.

На інших напрямках фронту без змін.

Загалом площа району проникнення за тиждень зменшилась на 181,61 кв км. Без урахування районів підтвердженого контрнаступу зросла на 28,79 кв км.

Таким чином, згідно з даними DeepState, минулого тижня площа окупації зменшувалась в середньому приблизно на 13,7 кв. км на добу, район проникнення – на 25,9 кв. км на добу. Без урахування районів підтвердженого контрнаступу площа окупації зростала середньому приблизно на 3,2 кв. км на добу, район проникнення – на 4,1 кв. км на добу.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 6,1 кв. км на добу.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, а в травні та в липні змогли повторити цей успіх. У проміжку між цим, у березні, площа ворожої окупації зростала на 4-5 кв. км на добу, у червні та на початку липня – на 2-3 кв. км на добу, в кінці липня – на 1 кв. км на добу.