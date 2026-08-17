Судитимуть родичку ексочільниці Хмельницької МСЕК, яка намагалася приховати майже 20 млн грн на рахунку в Австрії

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) на Хмельниччині судитимуть за приховування майже 20 млн грн на рахунку в Австрії експосадовицю Мін’юсту, яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, підозрюваній у незаконному збагаченні.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишньої посадовиці Міністерства юстиції України – родички ексочільниці Хмельницької МСЕК, яка не задекларувала $540 тис. на рахунку в австрійському банку", – йдеться в повідомленні відомства на сайті.

В ДБР інформують, що на даний час обвинувальний акт скеровано до суду. Експосадовицю обвинувачують в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Згідно з повідомленням, на момент вчинення правопорушення жінка очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Хмельницькому.

"У щорічній декларації за 2023 рік посадовиця не вказала рахунок в одному з банків Австрії та кошти, які на ньому зберігалися. Йдеться про $540 тис., що на той час становило понад 19,5 млн грн", – нагадують у відомстві.

Наразі жінку звільнено з посади, в органах юстиції вона більше не працює.

У червні 2026 року у взаємодії з НАЗК та САП слідчі ДБР повідомили експосадовиці про підозру. "Своєї вини вона не визнає", – уточнюють в ДБР.

Походження цих коштів, а також інші можливі оборудки представників цієї бізнес-родини досліджуються у межах окремих кримінальних проваджень.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Як повідомлялося, ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

У жовтні 2025 року антикорупційні органи завершили слідство щодо незаконного збагачення ексголови Хмельницької МСЕК.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 рр. за сприяння чоловіка та сина Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частину незаконно одержаних коштів легалізовано через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти було вивезено за кордон та розміщено на рахунках у банках.

Після внесення визначеної застави ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків щодо ексголови МСЕК.