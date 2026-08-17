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У Києві внаслідок ДТП автівка виїхала на літню терасу закладу, госпіталізовано водія

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У Києві внаслідок ДТП автівка виїхала на літню терасу закладу, госпіталізовано водія
Фото: Нацполіція

Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів марки BMW одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу на вулиці Великій Васильківській у Києві та перекинулась, травмовано водія, повідомляє поліція Києва.

В телеграм-каналі в понеділок поліція столиці інформує, що ДТП сталася близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській.

"За попередніми даними, відбулось зіткнення двох транспортних засобів марки BMW. Від удару одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулась", – йдеться в повідомленні.

На даний час, як зазначають в поліції, відомо про одного постраждалого – це 36-річний водій транспортного засобу, його госпіталізували у задовільному стані.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини автопригоди.

#дтп #голосіївський_район
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