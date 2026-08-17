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Окупанти просунулися біля Новоолександрівки на покровському напрямку, захопивши 3 кв. км – DeepState

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Окупанти просунулися біля Новоолександрівки на покровському напрямку, захопивши 3 кв. км – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією біля села Новоолекснадрівка Покровської міської громади Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту у понеділок.

Згідно з мапами DeepState, окупанти захопили 3,18 кв. км на сід від села, район проникнення при цьому скоротився на 2,74 кв. км.

На інших ділянках фронту за добу без змін.

Не рахуючи підтвердженого контрнаступу вздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей, минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 3,2 кв. км на добу, район проникнення – ще на 4,1 кв. км на добу.

#просування_ворога #deepstate
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