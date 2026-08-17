Росія збудувала 10 секретних баз безпілотників біля кордонів НАТО – ЗМІ

Росія побудувала нові секретні бази, які здатні запускати потужні далекобійні дрони безпосередньо вглиб території країн НАТО. Згідно з розслідуванням видання The Telegraph, аналітики виявили щонайменше десять військових об’єктів із щойно збудованими майданчиками для запуску найсучасніших дронів-камікадзе.

"Деякі з цих баз уже використовуються для нанесення ударів по Україні, а їхнє близьке розташування до кордону сприяє проведенню масових повітряних атак, що прориваються крізь слабшаючу систему протиповітряної оборони Києва", – йдеться у повідомленні.

На основі оприлюднених документів та супутникових знімків було виявлено щонайменше 59 нових пускових рейок – механічних направляючих, що використовуються для зльоту безпілотників з фіксованим крилом замість традиційної злітної смуги – уздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною.

Деякі з цих центрів управління дронами були переобладнані з військових баз та цивільних аеропортів, а додаткові стартові майданчики облаштували в сільській місцевості Росії.

Аналіз супутникових знімків, проведений компанією DroneSec, що спеціалізується на розвідці дронів, показав, що близько 20 із нещодавно встановлених запускових рейок, судячи з усього, мають збільшену довжину, що свідчить про їхню здатність запускати новітні дрони Кремля для ударів на великі відстані.

Знімки також засвідчили значне збільшення кількості цих високотехнологічних дронів: на одній з баз є достатньо місця для одночасного зберігання понад 1 000 дронів. На низці ключових об’єктів триває будівництво додаткових пускових рейок, що підкреслює прагнення Москви посилити загрозу з боку дронів.

За наявною інформацією, бази були забезпечені боєприпасами з низки заводів, розташованих по всій країні, зокрема зі спеціальної економічної зони "Алабуга" – російського комплексу з виробництва дронів, який випускає 6 000 одиниць на рік.

Зазначається, що нові бази також становлять довгострокову загрозу для союзників НАТО, оскільки ті опиняються в зоні досяжності високотехнологічних ударних дронів.