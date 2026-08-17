З Іспанії екстрадовано державного реєстратора, підозрюваного у зловживанні повноваженнями

На запит України з Іспанії було екстрадовано державного реєстратора, який із 2022 року переховувався від слідства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у травні 2021 року він, з метою одержання неправомірної вигоди, використав підроблене рішення суду та незаконно зареєстрував право власності на трикімнатну квартиру за місцевою жителькою. Власник квартири помер, не маючи спадкоємців. Відповідно до закону нерухомість мала перейти у власність територіальної громади Запоріжжя як відумерла спадщина та поповнити житловий фонд міста. Натомість право власності оформили на жінку, яка назвалася співмешканкою померлого", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Унаслідок незаконних дій територіальній громаді завдано майже 1 млн грн збитків.

У вересні 2022 року за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя державному реєстратору заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Після цього його оголосили в міжнародний розшук.

10 серпня 2026 року підозрюваного передали українській стороні у пункті пропуску "Краківець – Корчова". 12 серпня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.