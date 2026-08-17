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Нові знеструмлення у п'яти областях внаслідок атак, споживання е/е зросло з поверненням спеки – "Укренерго"

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Нові знеструмлення у п'яти областях внаслідок атак, споживання е/е зросло з поверненням спеки – "Укренерго"

Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів станом на ранок 17 серпня є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

Наразі там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Своєю чергою, за інформацією Міністерства енергетики України, найскладніша ситуація з енергопостачанням на Херсонщині: через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак тут знеструмлена найбільша кількість споживачів.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і сьогодні, 17 серпня, станом на 09:30, воно було на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 14 серпня.

"Причина змін – відчутне підвищення температури повітря у більшості регіонів України, порівняно з кінцем минулого тижня", – пояснили в НЕК.

#знеструмлення #спека #обстріли
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