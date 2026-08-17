Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни за добу 27 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни за добу 27 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські окупанти за минулу добу, 16 серпня, 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 16 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, внаслідок обстрілів у Краматорську 2 людини загинули і 11 поранені, пошкоджено відділення пошти. У Миколаївці поранено 2 людини; у Райгородку поранено 2 людини, зруйновано приватний будинок. У Донецькому пошкоджено приватний будинок. У Слов’янську пошкоджено 19 приватних будинків і 5 автомобілів.

У Староварварівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок, трактор і 2 автівки; в Очеретиному пошкоджено адмінбудівлю.

У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль.

З лінії фронту за добу евакуйовано 504 людини, у тому числі 63 дитини.

#донецька_область #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого внаслідок нічної атаки ворога – Вілкул

Вже двоє загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян на Кривий Ріг, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул в Телеграм-канал…

Читати