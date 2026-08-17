Росіяни за добу 27 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Російські окупанти за минулу добу, 16 серпня, 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 16 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, внаслідок обстрілів у Краматорську 2 людини загинули і 11 поранені, пошкоджено відділення пошти. У Миколаївці поранено 2 людини; у Райгородку поранено 2 людини, зруйновано приватний будинок. У Донецькому пошкоджено приватний будинок. У Слов’янську пошкоджено 19 приватних будинків і 5 автомобілів.

У Староварварівці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок, трактор і 2 автівки; в Очеретиному пошкоджено адмінбудівлю.

У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль.

З лінії фронту за добу евакуйовано 504 людини, у тому числі 63 дитини.