На Чернігівщині внаслідок російських ударів постраждав чоловік, знищена сільгосптехніка

Російські окупанти минулої доби, 16 серпня, продовжували завдавати ударів по населених пунктах Чернігівщини, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Учора вранці через атаку "герані" в Козелецькій громаді постраждав 41-річний чоловік. У нього акубаротравма – він під наглядом медиків. Також пошкоджений автомобіль", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Крім того, увечері в неділю "гербери" атакували село в Холминській громаді. Знищений ангар і сільгосптехніка.

Також FPV-дрон влучив по подвір’ю в прикордонному селі Городнянської громади.

"Гасити пожежу приїхали вогнеборці – ще один FPV-дрон влучив по їхній автівці. У цьому ж селі, але вже сьогодні зранку, було влучання по оселі – будинок загорівся", – розповів Чаус.

Він додав, що протягом доби ворог вдарив також по об’єкту критичної інфраструктури.