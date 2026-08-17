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Події

На Чернігівщині внаслідок російських ударів постраждав чоловік, знищена сільгосптехніка

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Російські окупанти минулої доби, 16 серпня, продовжували завдавати ударів по населених пунктах Чернігівщини, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Учора вранці через атаку "герані" в Козелецькій громаді постраждав 41-річний чоловік. У нього акубаротравма – він під наглядом медиків. Також пошкоджений автомобіль", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Крім того, увечері в неділю "гербери" атакували село в Холминській громаді. Знищений ангар і сільгосптехніка.

Також FPV-дрон влучив по подвір’ю в прикордонному селі Городнянської громади.

"Гасити пожежу приїхали вогнеборці – ще один FPV-дрон влучив по їхній автівці. У цьому ж селі, але вже сьогодні зранку, було влучання по оселі – будинок загорівся", – розповів Чаус.

Він додав, що протягом доби ворог вдарив також по об’єкту критичної інфраструктури. 

#чернігівська_область #бпла_рф
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