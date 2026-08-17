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У віці 36 років померла колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі

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Американська акторка Хайден Панеттьєрі, відома за ролями у популярних серіалах "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років, повідомляє ВВС з посиланням на батька актриси Скіпа Панеттьєрі.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої коханої Хайден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла незмірну любов і радість усім, хто її знав, і мільйонам людей, які дивилися її на екрані", – заявив Панеттьєрі.

Подробиці її смерті наразі не розкриваються.

Панеттьєрі розпочала акторську кар’єру ще у ранньому дитинстві, знімаючись у рекламних роликах та мильних операх. Світову популярність їй принесла роль черлідерки Клер Беннет у науково-фантастичному серіалі "Герої". За три десятиліття в індустрії вона також зіграла у стрічках "Пам’ятаймо титанів", "Виховання Гелен", "Я кохаю тебе, Бет Купер" та кінофраншизі "Крик". Раніше цього року акторка випустила мемуари "Це я: Розплата", де відверто розповіла про виклики дитячої слави, а також про боротьбу з залежністю та післяпологовою депресією.

Для української публіки Панеттьєрі була відома як колишня наречена ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Пара перебувала у стосунках тривалий час, а у 2014 році в них народилася донька Кайя-Євдокія. Під час подій Революції Гідності взимку 2013-2014 років Панеттьєрі разом із Кличком відвідувала Київ і неодноразово публічно підтримувала український народ. Після розлучення у 2018 році повну опіку над донькою передали батькові. Попри складні життєві обставини та проживання на різних континентах, Хайден зазначала, що вони з Володимиром залишалися близькими друзями, яких поєднує особливий зв’язок.

#володимир_кличко #смерть #панеттьєрі #екснаречена_кличка
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