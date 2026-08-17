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РФ здійснила 13 атак на об'єкти "Нафтогазу" минулого тижня

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РФ здійснила 13 атак на об'єкти "Нафтогазу" минулого тижня
Фото: t.me/NaftogazUA

За останній тиждень РФ 13 разів атакувала об’єкти групи "Нафтогаз" у різних регіонах країни, повідомила компанія у понеділок.

"Завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки ніхто зі співробітників під час ворожих атак не постраждав – і це найголовніше", – зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Він доповнив, що підготовка до зими проходить в умовах безпрецедентної за інтенсивністю кількості атак на об’єкти "Нафтогазу".

Того тижня ворог використовував дрони та ракети. Один з активів був атакований кілька разів.

"Зокрема ворог концентрує удари на видобувній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів зафіксовані серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання", – повідомили в групі.

Роботу частини об’єктів унаслідок атак зупинено, що призводить до втрати обсягів видобутку. Фахівці компанії розпочинають відновлення одразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

Всього з початку 2026 року РФ 293 рази атакувала об’єкти групи "Нафтогаз". Інтенсивність атак порівняно з попередніми роками зросла більш ніж удвічі.

#обєкти #атаки_рф #нафтогаз
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