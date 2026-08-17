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Нацполіція: на Закарпатті викрито незаконний видобуток андезиту, серед фігурантів схеми – депутат облради

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Нацполіція: на Закарпатті викрито незаконний видобуток андезиту, серед фігурантів схеми – депутат облради
Фото: Нацполіція

На Закарпатті поліція викрила незаконний видобуток андезиту, чотирьом фігурантам повідомлено про підозру, серед них – депутат обласної ради.

"Незаконний видобуток здійснювався під час розробки андезитового кар’єру родовища на території Ужгородського району. При цьому підприємство, яке здійснювало розробку родовища, не мало висновку з оцінки впливу на довкілля", – йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в понеділок.

За даними слідства, до організації та функціонування схеми причетні керівники та співвласники підприємства, яке розробляло кар’єр, серед яких – депутат Закарпатської обласної ради.

В поліції уточнюють, що до незаконної діяльності також було залучено головного інженера підприємства та директора іншої комерційної структури.

Згідно з повідомленням, кожен із фігурантів відповідав за окремий напрям роботи: організацію видобутку корисних копалин, визначення місць та обсягів проведення буро-вибухових робіт, перероблення і зберігання андезиту, забезпечення спецтехнікою, а також подальшу реалізацію незаконно видобутої продукції суб’єктам господарювання.

"Упродовж 2025-2026 років учасники схеми незаконно видобули понад 417 тисяч кубометрів андезиту. Проведена інженерно-екологічна експертиза встановила суму завданих державі збитків – 949,8 млн грн", – наголошують в Нацполіції.

Крім того, правоохоронці встановили, що майже 98,9 млн грн, одержаних унаслідок незаконного видобутку, були легалізовані.

У межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції провели 18 обшуків за місцями здійснення господарської діяльності підприємств, в автомобілях фігурантів та у суб’єктів господарювання, яким реалізовували незаконно видобутий андезит.

За інформацією поліції, на підставі зібраних доказів чотирьом фігурантам повідомили про підозру.

Депутату Закарпатської обласної ради та головному інженеру підприємства інкримінують порушення правил охорони або використання надр, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки – ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Ще двом фігурантам – директору та співзасновнику підприємства, а також керівнику комерційної структури, через яку здійснювалася реалізація незаконно видобутого андезиту, – інкримінують ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування схеми.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури. 

#схема #андезит #закарпаття
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