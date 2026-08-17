У "Києві Цифровому" проходить опитування для переселенців

У застосунку "Київ Цифровий" у жителів столиці, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), запитують, які напрямки підтримки необхідно підсилити першочергово.

"У Києві зареєстровано понад 400000 ВПО. Вони можуть отримати фінансову допомогу та безкоштовний проїзд, якщо є пільги. Місто продовжує розвивати програми для людей, що вимушені залишити домівки. Якщо це ви, поділіться враженнями та допоможіть зробити життя в Києві комфортнішим", – йдеться у застосунку.

Від столичних ВПО, зокрема, хочуть дізнатися: як давно вони живуть в Києві; чи стикалися з упередженим ставленням до себе в Києві після переїзду; чи комфортно вони сьогодні почуваються в місті; чи хотіли б вони залишитися жити в Києві; якими міськими послугами користуються; які напрямки підтримки необхідно підсилити першочергово, щоб зробити їх життя в столиці комфортнішим.

Опитування триватиме до 30 серпня 2026 року.