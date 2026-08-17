Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено цивільне судно, четверо постраждалих

Російські війська в ніч на понеділок вкотре атакували портову інфраструктуру Одеської області, пошкоджене цивільне судно, постраждали чотири людини, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. На жаль, постраждало 4 людини", – написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, троє з постраждалих госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога.

Також унаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.