У Кропивницькому через спеку виникло сильне задимлення, площа тління 0,8 га

У Кропивницькому через спеку виникла пожежа на території недіючих відстійників ОКВП "Дніпро-Кіровоград", унаслідок чого в обласному центрі спостерігається сильне задимлення, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Станом на зараз площа тління – 0,8 га. На місці працюють підрозділи ДСНС", – написав він у телеграмі.

Райкович зазначив, що поставив завдання фахівцям обласного центру контролю та профілактики хвороб оперативно провести дослідження якості повітря.

Ситуація перебуває під контролем. Райкович додав, що про результати замірів повітря та перебіг ліквідації тління повідомлять.