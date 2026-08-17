Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Кропивницькому через спеку виникло сильне задимлення, площа тління 0,8 га

1 хв читати
Додати як джерело
У Кропивницькому через спеку виникло сильне задимлення, площа тління 0,8 га

У Кропивницькому через спеку виникла пожежа на території недіючих відстійників ОКВП "Дніпро-Кіровоград", унаслідок чого в обласному центрі спостерігається сильне задимлення, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Станом на зараз площа тління – 0,8 га. На місці працюють підрозділи ДСНС", – написав він у телеграмі.

Райкович зазначив, що поставив завдання фахівцям обласного центру контролю та профілактики хвороб оперативно провести дослідження якості повітря.

Ситуація перебуває під контролем. Райкович додав, що про результати замірів повітря та перебіг ліквідації тління повідомлять. 

#кропивницький #спека #задимлення #пожежі
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого внаслідок нічної атаки ворога – Вілкул

Вже двоє загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян на Кривий Ріг, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул в Телеграм-канал…

Читати