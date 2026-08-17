На Полтавщині російські удари спричинили пожежі на трьох промислових підприємствах

Унаслідок російських ударів у Полтавській області виникли пожежі на трьох промислових підприємствах – двох у Кременчуцькому та одному в Миргородському районах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Кременчуцькому районі внаслідок обстрілу загорілися 2 промислові підприємства. На одному з них рятувальники одразу ліквідували пожежу, на іншому через загрозу повторних ударів певний час не могли безпечно приступити до гасіння.

Також росіяни атакували підприємство у Миргородському районі.

Наразі всі пожежі ліквідовано, зазначили у відомстві.