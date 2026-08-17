Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ППО України збила 106 зі 128 ворожих цілей, зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 14 локаціях

1 хв читати
Додати як джерело
ППО України збила 106 зі 128 ворожих цілей, зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 14 локаціях
Фото: Ґвара

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 106 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 14 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 17 серпня (з 18:00 16 серпня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

 

#пво #цілі #ліквідація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Колона мітингарів за діалог та реформи в оборонці пройшла ходою до площі Франка, вручивши петицію представникам ОП

Учасники акції протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, які раніше зібралися біля Арки Свободи українського народу в центрі Києва у неділю,…

Читати

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого внаслідок нічної атаки ворога – Вілкул

Вже двоє загиблих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян на Кривий Ріг, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул в Телеграм-канал…

Читати