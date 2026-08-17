Двоє українських підлітків стали жертвами нападу в польському Бидгощу через українську мову

Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що у польському Бидгощу двоє українських підлітків віком 14-ти та 12-ти років стали жертвами нападу через спілкування між собою українською мовою, повідомила пресслужба диппредставництва.

"Вкотре змушені констатувати вкрай неприпустимий інцидент, що стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня ц.р. у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою", – йдеться в повідомленні в Facebook.

Як повідомляється, чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували їм на ґрунті національної нетерпимості.

Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство. "Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин", – йдеться у заяві.

Генеральне консульство України в Гданську наголосило, що тримає справу на контролі, а консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих.

Також зазначається, що після інциденту до поліції подали заяву. Правоохоронці наразі розшукують осіб, причетних до нападу.

У консульстві наголосили, що фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони "перенесли сильний емоційний стрес".

"​Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування", – додали у дипломатичній місії.