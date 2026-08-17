Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 602 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1440 окупантів, два танка, 93 артсистеми, чотири бронемашини, 2093 БПЛА, а також 602 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.26 склали особового складу – близько 1 468 760 (+1 440) осіб, танків – 12 272 (+2) од, бойових броньованих машин – 25 155 (+4) од, артилерійських систем – 48 100 (+93) од, РСЗВ – 2 037 (+3) од, засоби ППО – 1 572 (+2) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 465 497 (+2 093) од, крилаті ракети – 5 010 (+3) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 135 448 (+597) од, спеціальна техніка – 4 540 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.